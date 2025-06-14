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Футболистки «Спартака» вырвали победу у «Звезды-2005» в матче чемпионата России

Футболистки «Спартака» вырвали победу у «Звезды-2005» в матче чемпионата России
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Женский футбольный клуб «Спартак» обыграл пермскую «Звезду-2005» в матче 12-го тура Суперлиги.

Встреча в Перми завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный мяч на 90-й минуте забила Наталья Машина.

Россия — Суперлига (ж) . 12-й тур
14 июня 2025, суббота. 11:00 МСК
Звезда-2005 (ж)
Пермь
Окончен
0 : 1
Спартак (ж)
Москва
0:1 Машина – 90'    

«Спартак» не проигрывает в Суперлиге 11 матчей (8 побед и 3 ничьи), команда занимает первое место в таблице чемпионата с 27 очками. «Звезда-2005» (11 очков) потерпела третье поражение подряд и располагается на девятой строчке.

В следующем туре 22 июня футболистки «Спартака» примут казанский «Рубин», пермская команда днём ранее сыграет дома с красноярским «Енисеем».

В прошлом сезоне женской Суперлиги победу одержал петербургский «Зенит», «Спартак» стал третьим.

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