Футболистки «Спартака» вырвали победу у «Звезды-2005» в матче чемпионата России

Женский футбольный клуб «Спартак» обыграл пермскую «Звезду-2005» в матче 12-го тура Суперлиги.

Встреча в Перми завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный мяч на 90-й минуте забила Наталья Машина.

«Спартак» не проигрывает в Суперлиге 11 матчей (8 побед и 3 ничьи), команда занимает первое место в таблице чемпионата с 27 очками. «Звезда-2005» (11 очков) потерпела третье поражение подряд и располагается на девятой строчке.

В следующем туре 22 июня футболистки «Спартака» примут казанский «Рубин», пермская команда днём ранее сыграет дома с красноярским «Енисеем».

В прошлом сезоне женской Суперлиги победу одержал петербургский «Зенит», «Спартак» стал третьим.