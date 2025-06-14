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Четыре игрока «Барселоны» не входят в планы клуба на следующий сезон — Sport.es

Четыре игрока «Барселоны» не входят в планы клуба на следующий сезон — Sport.es
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В «Барселоне» определились с игроками, не входящими в планы сине-гранатовых на следующий сезон. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, этими футболистами являются вратарь Иньяки Пенья, полузащитник Пабло Торре, а также нападающие Пау Виктор и Ансу Фати. Эти игроки проинформированы о позиции «Барселоны» в их отношении.

Подчёркивается, что Пенья хочет продолжить карьеру в Испании. Фати близок к переходу в «Монако». Будущее Торре не решено, однако сине-гранатовые хотят продать его с возможностью дальнейшего выкупа. Интерес к Пау Виктору проявляет «Жирона», за которую он выступал ранее.

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