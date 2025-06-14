Парфёнов — о Карпине: тренер сборной должен заниматься сборной

Российский тренер Дмитрий Парфёнов оценил совмещение постов главного тренера московского «Динамо» и сборной России Валерием Карпиным.

Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в «Динамо» с обязанностями главного тренера сборной России, которую он возглавляет с 2021 года.

«Тренер сборной должен заниматься сборной, а тренер клуба — клубом. Не надо ничего придумывать, тем более Валера сказал, что хочет сосредоточиться на сборной России (смеётся). Но теперь он сосредоточится на клубной работе в «Динамо».

Достаточно времени прошло с тех пор, как Карпин работал и играл в «Спартаке». В наше время и Бесков, и Олег Иванович Романцев тренировали и «Динамо», и «Спартак». Это чисто момент какой-то вкусовщины. Кто хочет об этом говорить, пусть говорит. Но человек работает, хочет расти и двигаться. «Динамо» — вариант для шага вперёд. Не вижу в этом никакой проблемы», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.