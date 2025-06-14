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Александр Кульчий: уверен, что у Карпина в «Динамо» всё получится

Александр Кульчий: уверен, что у Карпина в «Динамо» всё получится
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Бывший футболист московского «Динамо» Александр Кульчий поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера бело-голубых. Трудовое соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года.

«Динамо» — большой клуб. При Карпине «Ростов» показывал хороший футбол, зрелищный. Он проделал хорошую работу. Клуб продал и развил большое количество игроков. У «Динамо» тоже хороший состав. Команда старалась последние годы играть по схеме 4-3-3, что как раз подходит. Уверен, что у Карпина всё получится в «Динамо», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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