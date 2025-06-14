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Появилось видео из раздевалки «Манчестер Сити» перед последним матчем Де Брёйне

Появилось видео из раздевалки «Манчестер Сити» перед последним матчем Де Брёйне
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Футболисты «Манчестер Сити» в раздевалке команды проводили капитана команды бельгийца Кевина Де Брёйне перед последним матчем за «горожан».

20 мая Де Брёйне провёл последним матч за «Манчестер Сити» с «Борнмутом» в рамках английской Премьер-лиги. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

Футболисты перед игрой в раздевалке исполнили кричалку в честь бельгийца, а Гвардиола в последний раз объявил состав с Де Брёйне.

12 июня Де Брёйне подписал контракт с итальянским «Наполи». За 10 лет на «Этихаде» бельгийский полузащитник зарекомендовал себя как один из величайших игроков в истории клуба. Перешедший из «Вольфсбурга» летом 2015 года, он помог «Сити» выиграть 19 крупных трофеев, включая шесть титулов Премьер-лиги, первую в истории клуба Лигу чемпионов, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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