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Президент «Бенфики» заявил, что клуб не устроило предложение «Реала» по Каррерасу

Президент «Бенфики» заявил, что клуб не устроило предложение «Реала» по Каррерасу
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Президент «Бенфики» Руй Кошта подтвердил наличие переговоров с мадридским «Реалом» по левому защитнику Альваро Каррерасу и сообщил, что в ходе обсуждения клубы не договорились о переходе испанского футболиста.

«Каррерас будет играть с нами на клубном чемпионате мира. Он является игроком «Бенфики». Мы не достигли никакого соглашения с «Реалом» по нему. Были предложения, которые нам не понравились», — приводит слова Кошты Marca.

Ранее СМИ сообщали, что «сливочные» заплатят € 45 млн за трансфер Каррераса. Подчёркивалось, что 22-летний футболист сыграет в составе испанского гранда на клубном чемпионате мира, который начнётся в ночь с 14 на 15 июня.

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