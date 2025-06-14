Андре Онана ответил на вопрос, покинет ли он «Манчестер Юнайтед»

Вратарю «Манчестер Юнайтед» Андре Онана задали вопрос о его будущем в стане «красных дьяволов».

«Уйду ли я? Не знаю, посмотрим!» — приводит слова камерунского футболиста Alle Les Lions.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «красные дьяволы» перестали рассчитывать на 29-летнего голкипера после минувшего сезона. Подчёркивалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает вратаря мадридского «Атлетико» Яна Облака на замену Онана, а также других кандидатов.

В минувшем сезоне Онана принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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