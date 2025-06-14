«Наполи» связался с Кьезой, футболист хочет покинуть «Ливерпуль» — Романо

Итальянский полузащитник «Ливерпуля» Федерико Кьеза может перейти в «Наполи», сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

По данным Романо, Кьеза всё ещё хочет покинуть английский клуб из-за отсутствия постоянной игровой практики. Отмечается, что игрок находится в хороших отношениях с футболистами и тренерским штабом команды. С Кьезой уже контактировал «Наполи» по поводу возможного перехода, приоритет хавбека — возвращение в Италию.

Кьезе 27 лет, он перешёл в «Ливерпуль» из «Ювентуса» летом 2024 года за € 12 млн, но не смог закрепиться в составе. В его активе 14 матчей, два гола и две результативные передачи за английскую команду. В АПЛ он провёл шесть встреч без результативных действий.