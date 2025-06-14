Канчельскис — о Карпине в «Динамо»: осталось мало людей, которые придерживаются традиций

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о том, что бывший игрок и тренер «Спартака» Валерий Карпин возглавил московское «Динамо».

Контракт «Динамо» с 56-летним Карпиным рассчитан до лета 2028 года. Тренер будет совмещать работу в «Динамо» с обязанностями главного тренера сборной России, которую он возглавляет с 2021 года.

«Есть руководители «Динамо», которых прошлое Карпина не интересовало. Конечно, «Спартак» и «Динамо» — вечные враги на футбольном поле, поэтому в некоторой степени можно понять динамовских болельщиков. Однако время ушло — осталось мало людей, которые придерживаются традиций. Посмотрим, как «Динамо» будет выступать под руководством Карпина. Потому что команда при Личке выглядела прилично и здорово в игровом плане», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Карпин выступал в составе красно-белых с 1990 по 1994 год. С 2008 по 2012 год он занимал должность генерального директора «Спартака». С 2009 года по май 2012 года и с ноября 2012 по 2014 год российский специалист работал в качестве главного тренера красно-белых.