Стала известна структура сделки по переходу Мастантуоно в «Реал»

Президент «Ривер Плейт» Хорхе Брито сообщил, что мадридский «Реал» осуществит три платежа за крайнего нападающего Франко Мастантуоно. «Сливочные» уже перевели € 20 млн, ещё € 12,5 млн переведут в июне 2026 года и столько же «Королевский клуб» выплатит в июне 2027 года.

Подчёркивается, что в общей сложности испанский гранд заплатит € 63 млн за 17-летнего футболиста, из которых «Ривер Плейт» получит € 45 млн.

«Сливочные» объявили о переходе Мастантуоно в пятницу, 13 июня. Футболист присоединится к испанскому клубу после клубного чемпионата мира, который завершится через месяц. Мастантуоно провёл в составе «Ривер Плейт» 61 матч. На его счету 10 голов и семь результативных передач.

Сколько стоят молодые футболисты: