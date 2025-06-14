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Экс-игрок «Динамо» Кульчий высказался о возможном уходе Карраскаля

Экс-игрок «Динамо» Кульчий высказался о возможном уходе Карраскаля
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Бывший футболист московского «Динамо» Александр Кульчий поделился мнением о потенциальном уходе атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля из клуба. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны «Фламенго».

«Любая команда нуждается в усилении. «Динамо» — не исключение. У кого-то закончились контракты. В команде всегда квалифицированные игроки, а это упрощает работу тренера. У них сильная селекционная служба. Наверняка есть варианты в случае ухода Карраскаля. Они просчитывают, кто может уйти. Если за Хорхе дают хорошие деньги, то на его место можно купить такого же игрока. Но тут всё зависит и от желания главного тренера», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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