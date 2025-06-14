Известны три трансферные цели «Ливерпуля» после подписания Вирца

«Ливерпуль» будет стремиться подписать левого защитника «Борнмута» Милоша Керкеза после перехода полузащитника Флориана Вирца из «Байера». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «вишни» оценивают 21-летнего футболиста в £ 45 млн. Мерсисайдцы намерены предпринять попытку договориться о более низкой цене. Кроме того, чемпионы Англии рассматривают кандидатуры на позицию нападающего и ещё одного защитника.

Ранее «Ливерпуль» уже приобрёл вратаря Георгия Мамардашвили у «Валенсии» за £ 29 млн, а также правого защитника Жереми Фримпонга у «Байера» за £ 29,5. СМИ сообщали, что трансфер Вирца может обойтись мерсисайдцам в £ 116 млн.

Рекорды «Ливерпуля»: