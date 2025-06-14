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Известны три трансферные цели «Ливерпуля» после подписания Вирца

Известны три трансферные цели «Ливерпуля» после подписания Вирца
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«Ливерпуль» будет стремиться подписать левого защитника «Борнмута» Милоша Керкеза после перехода полузащитника Флориана Вирца из «Байера». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «вишни» оценивают 21-летнего футболиста в £ 45 млн. Мерсисайдцы намерены предпринять попытку договориться о более низкой цене. Кроме того, чемпионы Англии рассматривают кандидатуры на позицию нападающего и ещё одного защитника.

Ранее «Ливерпуль» уже приобрёл вратаря Георгия Мамардашвили у «Валенсии» за £ 29 млн, а также правого защитника Жереми Фримпонга у «Байера» за £ 29,5. СМИ сообщали, что трансфер Вирца может обойтись мерсисайдцам в £ 116 млн.

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