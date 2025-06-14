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Канчельскис: почему в России в последнюю очередь смотрят на своих специалистов?

Канчельскис: почему в России в последнюю очередь смотрят на своих специалистов?
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном назначении тренера Фабио Каннаваро в московский ЦСКА.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что в приглашении Каннаваро заинтересован лично президент московского клуба Евгений Гинер.

«Назначение Каннаваро в ЦСКА возможно. Почему нет? Не вижу ничего странного, если он станет главным тренером ЦСКА. Российские клубы приглашают разных специалистов, и они все приезжают. У нас работает много хороших тренеров. Но всегда всё зависит от руководителей клуба — они же предлагают контракт. Наверное, есть какие-то плюсы в кандидатуре Каннаваро. Каждая кандидатура должна рассматриваться щепетильно: должны быть выделены плюсы и минусы.

Есть президент и совет директоров клуба, которые всё будут решать. Но у нас больше смотрят на иностранцев, которые где-то играли и работали. Непонятно, почему у нас всегда только в последнюю очередь смотрят на российских специалистов. Если взять Англию и Италию, там сначала смотрят на своих, а потом только на иностранцев. У нас же всё наоборот», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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