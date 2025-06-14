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«Сочи» объявил об уходе футболистов Терехова и Суслова

«Сочи» объявил об уходе футболистов Терехова и Суслова
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Защитники Сергей Терехов и Кирилл Суслов покидают «Сочи», сообщила пресс-служба футбольного клуба.

У обоих игроков 30 июня истекают трудовые соглашения.

34-летний Терехов во второй раз в карьере присоединился к «Сочи» в январе этого года. В весенней части сезона футболист принял участие в 10 играх и суммарно довёл число своих матчей за команду до 102. По этому показателю Сергей входит в топ-10 футболистов за всю историю клуба.

Суслову 33 года, он перешёл в «Сочи» в прошлое летнее трансферное окно. В сезоне-2024/2025 защитник провёл 18 матчей.

В сезоне-2025/2026 «Сочи» сыграет в МИР РПЛ, команда Роберта Морено в стыковых матчах обыграла «Пари НН».

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