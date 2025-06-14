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«Ахмат» — в тройке лучших команд вне топ-5 лиг по xG со стандартов

«Ахмат» — в тройке лучших команд вне топ-5 лиг по xG со стандартов
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Грозненский «Ахмат» вошел в тройку лучших клубов вне топ-5 лиг по ожидаемым голам (xG) со стандартных положений, сообщила пресс-служба Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory.

В рейтинге, в котором участвуют только клубы из 41 высшего дивизиона вне топ-5 лиг мира, лидирует пражская «Славия» с показателем xG 0,64. Вторым идёт турецкий «Галатасарай» (0,61), «Ахмат» замыкает тройку (0,58). Следом располагаются португальская «Бенфика» (0,58), венгерский «Ференцварош» (0,56), датский «Мидтьюлланн (0,55), сербская „Црвена Звезда“ (0,55), саудовский „Аль-Наср“ (0,55), „Шабаб Аль-Ахли“ (0,54) из ОАЭ и ирландский „Богемиан“ (0,54).

В минувшем сезоне МИР РПЛ «Ахмат» под руководством Сергея Ташуева занял 14-е место в таблице и участвовал в стыковых матчах за право остаться в лиге. Грозненцы по сумме двух встреч победили «Урал», Ташуев покинул команду после первой стыковой игры.

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