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Непомнящий: не вижу ничего страшного в совмещении Карпиным постов в «Динамо» и сборной

Непомнящий: не вижу ничего страшного в совмещении Карпиным постов в «Динамо» и сборной
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на назначение Валерия Карпина в московское «Динамо». 56-летний специалист будет совмещать работу в московском клубе с обязанностями главного тренера сборной России.

«Вполне нормально отношусь к назначению Карпина в «Динамо». В нашем клубе будет работать отечественный специалист высокого уровня. Что касается спартаковского прошлого Карпина, можно привести много примеров: Бесков вполне успешно работал в «Динамо» и «Спартаке», Семак работал в «Рубине» и «Зените». Это никакой роли не играет.

В нынешних условиях не вижу ничего страшного в совмещении Карпиным постов в клубе и сборной. Если ещё в «Ростове» ситуация была сложной в плане логистики, из Москвы будет проще работать. Без еврокубков это нормально», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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