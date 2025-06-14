«Ювентус» может побороться с «Миланом» за переход Зинченко — Caught Offside

«Милан» и «Ювентус» проявляют интерес к левому защитнику «Арсеналу» Александру Зинченко. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «канониры» готовы продать 28-летнего футболиста за сумму в £ 10-15 млн. Однако проблемой может стать заработная плача Зинченко, чей оклад в лондонском клубе составляет £ 5 млн в год. При этом подчёркивается, что более вероятен переход защитника именно в «Милан», поскольку «Старая синьора» отдаёт предпочтение более молодым футболистам для усиления левого фланга обороны.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Зинченко со стороны дортмундской «Боруссии».

В минувшем сезоне украинец принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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