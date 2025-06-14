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«Манчестер Юнайтед» может купить Клюйверта из «Борнмута» за € 50-55 млн — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» может купить Клюйверта из «Борнмута» за € 50-55 млн — Caught Offside
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«Манчестер Юнайтед» внимательно следит за ситуацией вокруг 26-летнего атакующего полузащитника «Борнмута» Джастина Клюйверта. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «вишни» оценивают нидерландского футболиста в € 50-55 млн. «Красные дьяволы» отмечают универсальность Клюйверта и способность играть на разных флангах атаки. Интерес к игроку также проявляет «Ньюкасл».

В минувшем сезоне Клюйверт принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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