Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Интер Майами. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сэр Дэвид Бекхэм». Сборная Англии поздравила экс-капитана с получением рыцарского титула

«Сэр Дэвид Бекхэм». Сборная Англии поздравила экс-капитана с получением рыцарского титула
Комментарии

Сборная Англии по футболу поздравила экс-игрока национальной команды Дэвида Бекхэма с получением рыцарского титула.

«Сэр Дэвид Бекхэм. Поздравляем нашего бывшего капитана, который был удостоен рыцарского звания за заслуги в спорте и благотворительности!» — говорится в сообщении сборной Англии в социальной сети Х.

Бекхэму 50 лет, он воспитанник «Манчестер Юнайтед», наибольшую известность ему принесла игра за «красных дьяволов». В составе манкунианского клуба Дэвид шесть раз становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА. Также англичанин выступал за мадридский«Реала», «Милан» и «ПСЖ».

В составе сборной Англии Бекхэм провёл 115 матчей, забил 17 голов.

Материалы по теме
Официально
Дэвид Бекхэм получил рыцарский титул
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android