«Сэр Дэвид Бекхэм». Сборная Англии поздравила экс-капитана с получением рыцарского титула

Сборная Англии по футболу поздравила экс-игрока национальной команды Дэвида Бекхэма с получением рыцарского титула.

«Сэр Дэвид Бекхэм. Поздравляем нашего бывшего капитана, который был удостоен рыцарского звания за заслуги в спорте и благотворительности!» — говорится в сообщении сборной Англии в социальной сети Х.

Бекхэму 50 лет, он воспитанник «Манчестер Юнайтед», наибольшую известность ему принесла игра за «красных дьяволов». В составе манкунианского клуба Дэвид шесть раз становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА. Также англичанин выступал за мадридский«Реала», «Милан» и «ПСЖ».

В составе сборной Англии Бекхэм провёл 115 матчей, забил 17 голов.