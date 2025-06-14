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Валерий Непомнящий: ЦСКА — неподходящая команда для Каннаваро

Валерий Непомнящий: ЦСКА — неподходящая команда для Каннаваро
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Российский тренер Валерий Непомнящий назвал московский ЦСКА неподходящей командой для тренера Фабио Каннаваро.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что в приглашении Каннаваро заинтересован лично президент московского клуба Евгений Гинер.

«Не могу сказать, что на Каннаваро было бы интересно посмотреть в России, потому что не знаю его боевого пути. Знаю, что он работал в Китае, но что значит он там работал «неплохо»? Есть сомнения, что ЦСКА — подходящая команда для Каннаваро. Я за российских тренеров в наших клубах», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Каннаваро 51 год. В качестве тренера он работал в «Гуанчжоу Эвергранд», с которым в 2019 году стал чемпионом Китая. Также итальянец возглавлял саудовский «Аль-Наср», китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», итальянские «Беневенто» и «Удинезе», хорватское «Динамо» из Загреба.

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