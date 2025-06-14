Иван Таранов: у Каннаваро светлая голова. Порадуюсь, если такой человек будет в ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов высказался о возможном назначении экс-игрока мадридского «Реала», «Ювентуса» и ряда других команд Фабио Каннаваро на должность главного тренера красно-синих.

«Сложно сказать, насколько удивляет, что Каннаваро может оказаться в ЦСКА. Но такое громкое имя — здорово. Только порадуюсь, если такой человек будет в ЦСКА. Пока невозможно сказать, какой он тренер. Но Каннаваро играл в футбол — у него светлая голова по тренерской составляющей. Я положительно оцениваю такую кандидатуру», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Последним местом работы Каннаваро на данный момент является «Динамо» из Загреба. С этой командой специалист работал с декабря 2024 по апрель 2025 года. До этого Каннаваро возглавлял «Удинезе», «Беневенто», саудовский «Аль-Наср», а также китайские «Гуанчжоу Эвергранд» и «Тяньцзинь».

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