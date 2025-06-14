«У нас будет 104 Супербоула за месяц!» Инфантино — о матчах клубного чемпионата мира

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сравнил каждый матч предстоящего клубного чемпионата мира — 2025 по масштабу с Супербоулом.

В воскресенье, 15 июня, в США начнётся клубный чемпионат мира по футболу. Стартовая встреча турнира группы А между «Интер Майами» и египетским «Аль-Ахли» начнётся 15 июня в 3:00 мск.

«У нас будет 104 Супербоула за один месяц!», — сказал Инфантино в эфире американского телеканала FOX Soccer, его слова приводит EuroFoot.

Всего в турнире примут участие 32 команды, которые разделены на восемь групп. Затем проведут плей-офф из 16 лучших команд группового этапа. Всего будет сыграно 104 игры.

Состав участников: «Реал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Челси» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Боруссия» Д (Германия), «Ювентус» (Италия), «Интер» (Италия), «ПСЖ» (Франция), «Порту» (Португалия), «Бенфика» (Португалия), «РБ Зальцбург» (Австрия), «Палмейрас» (Бразилия), «Фламенго» (Бразилия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Ботафого» (Бразилия), «Ривер Плейт» (Аргентина), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Монтеррей» (Мексика), «Пачука» (Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Лос-Анджелес» (США), «Интер Майами» (США), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Эсперанс» (Тунис), «Мамелоди Сандаунс» (ЮАР), «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Ульсан» (Южная Корея), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Окленд Сити» (Новая Зеландия).