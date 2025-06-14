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Стали известны имена трёх полузащитников, входящих в шорт-лист «Ювентуса»

Стали известны имена трёх полузащитников, входящих в шорт-лист «Ювентуса»
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«Ювентус» включил в трансферный шорт-лист трёх полузащитников: Эдерсона («Аталанта»), Сандро Тонали («Ньюкасл») и Давиде Фраттези («Интер»). Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, наиболее реальным вариантом является подписание хавбека «Аталанты», несмотря на то что клуб из Бергамо запросит за него солидную денежную сумму. Подчёркивается, что конкуренцию «Ювентусу» может составить саудовский «Аль-Хиляль».

В минувшем сезоне Эдерсон принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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