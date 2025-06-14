Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Интер Майами. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вернувшаяся в РПЛ «Балтика» объявила лучшего футболиста команды в сезоне-2024/2025

Вернувшаяся в РПЛ «Балтика» объявила лучшего футболиста команды в сезоне-2024/2025
Комментарии

Колумбийский защитник Кевин Андраде признан лучшим футболистом «Балтики» в минувшем сезоне, сообщила пресс-служба калининградского клуба.

Игрок набрал наибольшее число голосов болельщиков. На награду также претендовали Сергей Варатынов, Андрей Мендель, Сергей Пряхин и вратарь Максим Бориско.

В сезоне-2024/2025 Андраде провёл за «Балтику» 33 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В сезоне-2023/2024 25-летний защитник вместе с калининградцами выступал в РПЛ.

«Балтика» по итогам минувшего сезона выиграла Первую лигу и спустя год вернулась в РПЛ. Команду возглавляет Андрей Талалаев.

Материалы по теме
Официально
«Балтика» арендовала Уткина у «Ростова», соглашение включает право выкупа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android