Вернувшаяся в РПЛ «Балтика» объявила лучшего футболиста команды в сезоне-2024/2025

Колумбийский защитник Кевин Андраде признан лучшим футболистом «Балтики» в минувшем сезоне, сообщила пресс-служба калининградского клуба.

Игрок набрал наибольшее число голосов болельщиков. На награду также претендовали Сергей Варатынов, Андрей Мендель, Сергей Пряхин и вратарь Максим Бориско.

В сезоне-2024/2025 Андраде провёл за «Балтику» 33 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В сезоне-2023/2024 25-летний защитник вместе с калининградцами выступал в РПЛ.

«Балтика» по итогам минувшего сезона выиграла Первую лигу и спустя год вернулась в РПЛ. Команду возглавляет Андрей Талалаев.