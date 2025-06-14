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Романо: Ямаль просил Уильямса перейти в «Барселону» при каждой встрече последние месяцы

Романо: Ямаль просил Уильямса перейти в «Барселону» при каждой встрече последние месяцы
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Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль уговаривал вингера «Атлетика» и партнёра по сборной Испании Нико Уильямса перейти в каталонский клуб при каждой возможности поговорить с ним в последние месяцы. Об этом сообщает The Touchline со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появилась информация, что спортивный директор сине-гранатовых Деку провёл встречу с агентом 22-летнего футболиста. Сам Уильямс хочет перейти в «Барселону», несмотря на готовность других европейских клубов сделать ему более высокую заработную плату. В контракте нападающего «Атлетика» прописана сумма отступных в размере € 62 млн.

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