Гришин: мне непонятно совмещение Карпиным постов в «Динамо» и сборной России

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин заявил, что не понимает, как Валерий Карпин будет совмещать посты главного тренера в московском «Динамо» и сборной России.

Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в «Динамо» с обязанностями главного тренера сборной России, которую он возглавляет с 2021 года.

«Динамо» — шаг вперёд для Карпина. Он несколько сезонов работал в «Спартаке», а остальные клубы были ниже уровнем. «Динамо» же — топ-клуб, который хочет бороться за чемпионство и Кубок России. Там футболисты другого уровня и задачи не такие, как в «Ростове». Мне непонятно совмещение постов в сборной и клубе. Это неправильно, но от нас ничего не зависит», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.