Эндрю Робертсон может стать игроком «Атлетико» — Фабрицио Романо

В мадридском «Атлетико» считают 31-летнего игрока «Ливерпуля» Эндрю Робертсона идеальным кандидатом для усиления позиции левого защитника. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «матрасники» могут столкнуться с трудностями при возможном подписании шотландского футболиста, поскольку мерсисайдцы высоко его оценивают, несмотря на скорый приход в клуб 21-летнего левого защитника Милоша Керкеза из «Борнмута».

Подчёркивается, что только футболист «Милана» Тео Эрнандес является более приоритетной трансферной целью для «Атлетико», чем Робертсон.

В минувшем сезоне 31-летний защитник принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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