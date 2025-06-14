Канчельскис раскритиковал РФС за долгое определение 16-й команды для участия в РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис подверг критике Российский футбольный союз за долгое определение 16-й команды для участия в РПЛ.

— Не кажется странным, что так долго определяется 16-я команда РПЛ?

— Мы всегда хотим что-то выдумать, хотя велосипед изобрели давно. У нас нет чёткого регламента и понимания, куда мы стремимся. Если захотели, сделали 18-20 команд или вообще их убрали. Захотели и убили «Черноморец». Это отбивает желание играть в футбол и вкладывать в него деньги. «Черноморец» заслужил выйти в РПЛ по спортивному принципу. Ситуацию со стадионом можно было бы решить, но их сразу «зарезали». Это чистое убийство! Так делают враги футбола. Мы хотим развиваться и идти вперёд, но нас толкают назад.

У нас каждый год погибают команды, особенно в низших дивизионах. Сколько раньше было клубов и дивизионов во Второй лиге! А сейчас раз-два и обчёлся. Команды умирают! А мы всё кричим, что у нас всё великолепно и прекрасно. Как это так, если мы играем на ужасных искусственных полях? Это означает, что всё хорошо? Нет, беда! Сейчас «Форте» снимается, «Химки» снялись. В этом проблема РФС, что допустили ситуацию до такого. Они должны были составить чёткий регламент. Чья ещё это вина? Нужно не сидеть и разгадывать кроссворды, а работать. Нужно, чтобы была ясность на ближайшее время. Раньше мы за основу брали испанскую и немецкую программы, но они почему-то не канают. Раньше мы ни под кого не подстраивались, и всё было нормально. А сейчас всё под кого-то подстраиваемся, — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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