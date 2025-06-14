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Александр Гришин: Фабио Каннаваро — неоднозначный выбор для ЦСКА

Александр Гришин: Фабио Каннаваро — неоднозначный выбор для ЦСКА
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на новость о возможном назначении итальянца Фабио Каннаваро на пост главного тренера московской команды.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что в приглашении Каннаваро заинтересован лично президент московского клуба Евгений Гинер.

«В ЦСКА на пост тренера рассматривается столько народу, что даже не успеваешь всех отслеживать. Наверное, было бы интересно, если бы в ЦСКА приехал работать Каннаваро, но это неоднозначный выбор. Времени до нового сезона мало – команда уже скоро будет собираться на сборы. У нового иностранного тренера будет мало времени, чтобы ознакомиться с нашим чемпионатом и футболистами», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Каннаваро 51 год. В качестве тренера он работал в «Гуанчжоу Эвергранд», с которым в 2019 году стал чемпионом Китая. Также итальянец возглавлял саудовский «Аль-Наср», китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», итальянские «Беневенто» и «Удинезе», хорватское «Динамо» из Загреба.

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