Александр Гришин: Фабио Каннаваро — неоднозначный выбор для ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на новость о возможном назначении итальянца Фабио Каннаваро на пост главного тренера московской команды.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что в приглашении Каннаваро заинтересован лично президент московского клуба Евгений Гинер.

«В ЦСКА на пост тренера рассматривается столько народу, что даже не успеваешь всех отслеживать. Наверное, было бы интересно, если бы в ЦСКА приехал работать Каннаваро, но это неоднозначный выбор. Времени до нового сезона мало – команда уже скоро будет собираться на сборы. У нового иностранного тренера будет мало времени, чтобы ознакомиться с нашим чемпионатом и футболистами», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Каннаваро 51 год. В качестве тренера он работал в «Гуанчжоу Эвергранд», с которым в 2019 году стал чемпионом Китая. Также итальянец возглавлял саудовский «Аль-Наср», китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», итальянские «Беневенто» и «Удинезе», хорватское «Динамо» из Загреба.