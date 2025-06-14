«Ахмат» может купить Мансилью у «Оренбурга» за сумму около € 2 млн — источник

«Ахмат» ведёт переговоры по 28-летнему крайнему нападающему «Оренбурга» Брайану Мансилье. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Ранее об интересе к игроку сообщал «РБ Спорт».

По информации источника, клубы обсуждают полноценный трансфер за сумму около € 2 млн.

Аргентинский футболист выступает в составе «Оренбурга» с лета 2022 года, когда он перешёл из «Расинга» на правах аренды. Летом 2023 года состоялся полноценный трансфер Мансильи в российский клуб.

В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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