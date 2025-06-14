Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Интер Майами. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, почему Дьёкереш отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, почему Дьёкереш отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед», поскольку «красные дьяволы» не смогли предложить португальскому клубу устраивающую сумму за трансфер игрока, а также не смогли аргументировать самому футболисту, почему ему стоит продолжить карьеру именно в стане манкунианцев. Об этом сообщает Record.

По информации источника, шведский форвард отдаёт предпочтение переходу в «Арсенал», который готовит новое предложение после того, как «Спортинг» отказался продавать игрока за сумму в € 55+10 млн. Португальский клуб отпустит Дьёкереша за € 80 млн, однако «Манчестер Юнайтед» не желает платить такие деньги за 27-летнего нападающего.

В минувшем сезоне Дьёкереш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме
Дьёкереш отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед» — Record

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android