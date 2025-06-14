Стало известно, почему Дьёкереш отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед», поскольку «красные дьяволы» не смогли предложить португальскому клубу устраивающую сумму за трансфер игрока, а также не смогли аргументировать самому футболисту, почему ему стоит продолжить карьеру именно в стане манкунианцев. Об этом сообщает Record.

По информации источника, шведский форвард отдаёт предпочтение переходу в «Арсенал», который готовит новое предложение после того, как «Спортинг» отказался продавать игрока за сумму в € 55+10 млн. Португальский клуб отпустит Дьёкереша за € 80 млн, однако «Манчестер Юнайтед» не желает платить такие деньги за 27-летнего нападающего.

В минувшем сезоне Дьёкереш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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