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Радченко: Карпин созрел для «Динамо», прессинг будет только мотивировать

Радченко: Карпин созрел для «Динамо», прессинг будет только мотивировать
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Экс-футболист сборных СССР и России Дмитрий Радченко высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо».

«Положительно отношусь к назначению Карпина в «Динамо». Я его знаю очень хорошо — мы с ним вместе играли за сборную России и «Спартак». Он созрел для того, чтобы возглавить «Динамо», перед которым стоят самые высокие задачи. Валерий Георгиевич приобрёл нужный опыт в «Ростове» и сборной России. Это должно сказаться только положительно.

Если бы Карпин возглавил «Зенит», болельщики команды не были бы этому рады, как и сейчас некоторые фанаты «Динамо». Такие разговоры всегда будут. «Спартак» — «Динамо» — дерби на все времена. Но всё будет зависеть от его работы. Валерий Георгиевич привык к такому прессингу, он его будет только мотивировать», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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