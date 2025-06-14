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Один из лидеров «Интера» может продолжить карьеру в Турции — GdS

Один из лидеров «Интера» может продолжить карьеру в Турции — GdS
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«Галатасарай» проявляет интерес к 31-летнему полузащитнику «Интера» Хакану Чалханоглу. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «нерадзурри» готовы выслушать предложения по турецкому футболисту в размере € 35-40 млн. Подчёркивается, что на текущий момент «Галатасарай» не направлял официального запроса по Чалханоглу, интерес к которому также проявляют команды из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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