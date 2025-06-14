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Сборная России опубликовала фото Сафонова со всеми медалями, которые он выиграл с «ПСЖ»

Сборная России опубликовала фото Сафонова со всеми медалями, которые он выиграл с «ПСЖ»
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Телеграм-канал сборной России опубликовал фотографию вратаря Матвея Сафонова с четырьмя чемпионскими медалями, которые он выиграл с «Пари Сен-Жермен» в сезоне-2024/2025.

В этом сезоне россиянин выиграл с «ПСЖ» чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал победителем Лиги чемпионов. Всего в активе Сафонова 17 матчей за парижан, семь из которых «на ноль».

Сейчас «ПСЖ» находится в США, где готовится принять участие в клубном чемпионате мира — 2025. Турнир пройдёт с 14 июня по 13 июля, в нём примут участие 32 команды, разбитые на восемь квартетов.

«ПСЖ» попал в группу B с мадридским «Атлетико», бразильским «Ботафого» и американским «Сиэтл Саундерс». 15 июня парижане стартуют на КЧМ-2025 игрой с испанской командой.

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