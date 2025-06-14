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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в матче Суперлиги, ведя в счёте по ходу встречи

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в матче Суперлиги, ведя в счёте по ходу встречи
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Завершился матч 14-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шэньчжэнь Пэн Сити» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Китай — Суперлига . 14-й тур
14 июня 2025, суббота. 14:35 МСК
Шэньчжэнь Пэн Сити
Окончен
3 : 1
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
0:1 Андре – 28'     1:1 Zhang – 36'     2:1 Zhang – 50'     3:1 Дугалич – 90+5'    

На 28-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Шанхай Шэньхуа» Андре. На 36-й минуте полузащитник «Шэньчжэнь Пэн Сити» Юдун Чжан восстановил равновесие. В начале второго тайма хавбек Юйцзе Чжан вывел хозяев вперёд. В компенсированное ко второму тайму время гол забил защитник «Шэньчжэнь Пэн Сити» Раде Дугалич.

«Шанхай Шэньхуа» занимает первое место в турнирной таблице китайской Суперлиги. Команда Слуцкого набрала 32 очка за 14 матчей. «Шэньчжэнь Пэн Сити» заработал 14 очков после 13 игр и располагается на 13-й строчке.

Календарь китайской Суперлиги
Турнирная таблица китайской Суперлиги
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