«Ахмат» объявил об уходе семи футболистов

Футболисты Арсен Адамов, Даниил Уткин, Александр Жиров, Владислав Камилов, Родриго Руис Диас, Евгений Харин и Минкаил Мацуев покинули «Ахмат» по окончании сезона-2024/2025, сообщила пресс-служба грозненского клуба.

Адамов вернулся в «Зенит» по окончании срока аренды. В прошедшем сезоне Адамов сыграл за «Ахмат» во всех 30 матчах чемпионата, забил один гол в ворота петербургской команды. Также после аренды вернулся в «Ростов» и уже перешёл в «Балтику» на правах аренды Даниил Уткин. В сезоне-2024/2025 полузащитник сыграл 21 матч за «Ахмат», забив один гол.

Жиров, Камилов, Руис Диас, Харин и Мацуев покинули грозненскую команду. Камилов перешёл в «Ахмат» в сентябре 2022 года, проведя за это время 87 матчей за клуб, забив пять голов. В активе Харина 142 матча за клуб и 11 мячей. Жиров провёл за «Ахмат» первый сезон, сыграв 28 матчей и забив два гола. Мацуев выступал за молодёжный состав, в последние годы провёл за основную команду пять матчей. Руис Диас присоединился к команде на зимних сборах, успев провести за грозненский клуб в официальных турнирах 14 матчей, отметившись одним забитым мячом.

«Ахмат» сохранил прописку в РПЛ по итогам сезона, победив в стыковых матчах «Урал».