Экс-игрок «Динамо» Дроздов: Карпин показал, что может работать и с не самым сильным клубом

Бывший футболист «Динамо» Юрий Дроздов отреагировал на назначение Валерия Карпина главным тренером московской команды.

Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в «Динамо» с обязанностями главного тренера сборной России, которую он возглавляет с 2021 года. Перед началом весенней части РПЛ минувшего сезона Карпин покинул «Ростов».

«Сотрудничество Карпина с «Динамо» должно получиться плодотворным. Валерий Георгиевич может работать и с не самым сильным составом и клубом по финансированию. Что показал в «Ростове». У «Динамо» же есть игроки и бюджет. Всё должно быть на высшем уровне. У Карпина не должно быть проблем. Тем более Европа для нас закрыта, так что можно совмещать», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.