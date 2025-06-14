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Один из лидеров «Ман Сити» может перейти в «Бенфику» или «Галатасарай» — A Bola

Один из лидеров «Ман Сити» может перейти в «Бенфику» или «Галатасарай» — A Bola
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«Галатасарай» рассматривает вариант с подписанием 30-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы после того, как турецкий клуб завершил переход нападающего Лероя Зане. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, «Галатасарай» может составить конкуренцию «Бенфике», также проявляющей интерес к португальскому футболисту. Подчёркивается, что турецкий гранд обладает большими шансами подписать Силву, поскольку способен обеспечить хавбеку более высокую зарплату.

Силва выступает в составе «Манчестер Сити» с лета 2017 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Бернарду с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

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