Футболистки «Локомотива» проиграли московскому «Динамо» в матче Суперлиги

Московский «Локомотив» потерпел поражение от столичного «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд.

Встреча на поле «Локомотива» завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол на 24-й минуте забила Анастасия Ковалёва.

«Локомотив» прервал шестиматчевую серию без поражений в Суперлиге и с 22 очками занимает четвёртое место в таблице. «Динамо» победило впервые за четыре игры, набрало 16 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре 21 июня «Локомотив» сыграет в гостях с футболистками «Крыльев Советов», «Динамо» в этот же день на выезде встретится с «Рязанью-ВДВ».