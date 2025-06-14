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Футболистки «Локомотива» проиграли московскому «Динамо» в матче Суперлиги

Футболистки «Локомотива» проиграли московскому «Динамо» в матче Суперлиги
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Московский «Локомотив» потерпел поражение от столичного «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд.

Встреча на поле «Локомотива» завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол на 24-й минуте забила Анастасия Ковалёва.

Россия — Суперлига (ж) . 12-й тур
14 июня 2025, суббота. 15:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Не начался
Динамо (ж)
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» прервал шестиматчевую серию без поражений в Суперлиге и с 22 очками занимает четвёртое место в таблице. «Динамо» победило впервые за четыре игры, набрало 16 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре 21 июня «Локомотив» сыграет в гостях с футболистками «Крыльев Советов», «Динамо» в этот же день на выезде встретится с «Рязанью-ВДВ».

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