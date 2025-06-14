Юрий Дроздов: у Комличенко больше шансов играть в «Локомотиве», чем в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Локомотива» Юрий Дроздов высказался о переходе нападающего Николая Комличенко в стан железнодорожников из «Ростова».

«Комличенко заслужил место в «Локомотиве» своей игрой. Думаю, у него больше шансов играть в этой команде, чем в «Спартаке». У «Локомотива» всё же есть дефицит игроков на этой позиции. Дальнейшее усиление команды зависит от руководства. Тут не о чем пока говорить. Пока объявили только Комличенко», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» объявил о подписании контракта с Комличенко во вторник, 10 июня. Стороны подписали контракт сроком на три года. За московскую команду Комличенко будет играть под 27-м номером.

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