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Дембеле: сейчас у меня немного более профессиональный подход к работе

Дембеле: сейчас у меня немного более профессиональный подход к работе
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле рассказал, как он изменил своё отношение к работе после ухода из «Барселоны».

«Сейчас у меня немного более профессиональный подход к работе. Так было и раньше, но сейчас в большей степени. Сейчас, в том числе и на выходных, я люблю посещать тренировочный центр, восстанавливаться, работать с физиотерапевтами. Раньше я просто шёл домой, играл в NBA 2K, немного смотрел телевизор. Но тогда я был гораздо младше, так что это нормально. Однако в итоге за это приходится очень дорого платить, в «Барсе» это было особенно видно.

Я пришёл туда совсем молодым, играл там с 20 до 26 лет, у меня было много проблем с физическими кондициями. Я многому научился, это помогло. Сейчас я намного лучше знаю свой организм, поэтому реже получаю травмы. Знаю, в каком случае мне хорошо, а когда стоит снизить нагрузку», — приводит слова футболиста Mundo Deportivo со ссылкой на France Football.

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