«Лидс» может перехватить полузащитника «Ювентуса» у «Манчестер Юнайтед» — Give me Sport

Бразильский полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис близок к возвращению в Англию. Как сообщает издание Give me Sport, в услугах футболиста заинтересован новичок английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед». Ранее сообщалось, что хавбек интересен «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, итальянский клуб готов расстаться с Луисом за сумму около € 35 млн. Год назад туринцы заплатили за него «Астон Вилле» € 51,5 млн. Сообщается, что приобретение Дугласа Луиса может подтвердить амбиции «Лидса» после возвращения в АПЛ.

В минувшем сезоне бразилец принял участие в 26 матчах за «Ювентус» и не отметился ни одним результативным действием.