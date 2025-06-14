Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Интер Майами. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лидс» может перехватить полузащитника «Ювентуса» у «Манчестер Юнайтед» — Give me Sport

«Лидс» может перехватить полузащитника «Ювентуса» у «Манчестер Юнайтед» — Give me Sport
Комментарии

Бразильский полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис близок к возвращению в Англию. Как сообщает издание Give me Sport, в услугах футболиста заинтересован новичок английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед». Ранее сообщалось, что хавбек интересен «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, итальянский клуб готов расстаться с Луисом за сумму около € 35 млн. Год назад туринцы заплатили за него «Астон Вилле» € 51,5 млн. Сообщается, что приобретение Дугласа Луиса может подтвердить амбиции «Лидса» после возвращения в АПЛ.

В минувшем сезоне бразилец принял участие в 26 матчах за «Ювентус» и не отметился ни одним результативным действием.

Материалы по теме
Главные трансферы в специальное окно перед КЧМ. «Реал», «Сити» и «Челси» мощно закупились!
Главные трансферы в специальное окно перед КЧМ. «Реал», «Сити» и «Челси» мощно закупились!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android