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Стало известно, в каком городе пройдёт матч за Суперкубок России — источник

Стало известно, в каком городе пройдёт матч за Суперкубок России — источник
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Матч за Суперкубок России 2025 года пройдёт в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», сообщает телеграм-канал «Мутко против». Во встрече за трофей сыграют «Краснодар», ставший чемпионом страны, и ЦСКА, одержавший победу в Фонбет Кубке России. Сообщалось, что на проведение игры претендовали пять городов. Встреча планируется на 12 июля.

Ранее появилась информация, что для посещения Суперкубка России по футболу — 2025 болельщикам потребуется оформить паспорт болельщика (Fan ID).

В прошлом розыгрыше Суперкубка России победу одержал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли «Краснодар» со счётом 4:2. Встреча прошла 13 июля 2024 года на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

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