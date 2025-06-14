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Максим Осипенко подпишет контракт с «Динамо» в ближайшие дни

Максим Осипенко подпишет контракт с «Динамо» в ближайшие дни
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Защитник «Ростова» Максим Осипенко в ближайшие дни подпишет контракт с московским «Динамо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Стороны согласовали трансфер игрока на 99%. Осипенко подпишет контракт с зарплатой € 1,5 млн в год + бонусы», — добавил источник «Чемпионата».

В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний Максим Осипенко провёл 30 матчей, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника «Ростова» в € 5 млн. В Суперфинале Фонбет Кубка России по футболу жёлто-синие уступили московскому ЦСКА (0:0, 3:4 пен.).

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