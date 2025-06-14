Радченко: хотел бы ещё раз увидеть Алексея Березуцкого на посту главного тренера ЦСКА

Экс-футболист «Спартака» и «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном возвращении в ЦСКА российского тренера Алексея Березуцкого. Ранее команду покинул сербский специалист Марко Николич.

«Мне было бы очень интересно, если бы ЦСКА возглавил какой-нибудь опытный российский тренер. Каннаваро очень здорово играл на позиции центрального защитника в сборной Италии, но никто не знает, какой он тренер. Неправильно подписывать тренера ради галочки, чтобы якобы мы назначали Каннаваро. Через такое мы проходили с Манчини и Лаудрупом. Это всё заканчивается печально. Руководству ЦСКА нужно очень хорошо подумать и принять правильное решение. Способен ли тренер Каннаваро поднять ЦСКА до высот, которых ждут болельщики клуба?

Есть большой выбор свободных российских тренеров. Мне нравится, как проводят тренерские анализы ребята, которые играли за ЦСКА. Можно дать шанс более молодому тренеру. Я очень хотел бы ещё раз увидеть Алексея Березуцкого на посту главного тренера. Можно посмотреть на Гришина, который готов принять такой большой вызов, и Дмитрия Кузнецова, который был капитаном армейцев. Да, может, у них нет большого опыта, но любой большой тренер с чего-то начинал. Пример тому — «Зенит», который рискнул и доверил такую команду Семаку. Теперь посмотрите: он побил все рекорды на посту главного тренера. Почему бы и ЦСКА не сделать ставку на своих?» — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в СМИ появилась информация, что армейцев может возглавить чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро. С декабря 2024 года по апрель 2025-го итальянец работал в загребском «Динамо» из чемпионата Хорватии.