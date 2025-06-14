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Агент Бийола подтвердил, что ЦСКА получит процент от возможного перехода игрока в «Лидс»

Агент Бийола подтвердил, что ЦСКА получит процент от возможного перехода игрока в «Лидс»
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Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы словенского защитника «Удинезе» Яки Бийола, высказался о возможном переходе экс-игрока ЦСКА в «Лидс Юнайтед». Ранее стало известно, что английский клуб сделал предложение «Удинезе» в размере € 15 млн за 26-летнего футболиста, а ЦСКА должен получить 10% от суммы трансфера.

«Да, если трансфер состоится, то ЦСКА получит процент от сделки. Была договорённость, когда Яка уходил из ЦСКА в «Удинезе», что часть средств от будущей продажи получит ЦСКА», — приводит слова агента «Евро-Футбол.Ру».

Защитник являлся футболистом красно-синих с 2018 по 2022 год, после этого он перешёл в «Удинезе». В минувшем сезоне Бийол принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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