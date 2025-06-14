Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался об участниках предстоящего клубного чемпионата мира, который начнётся 15 июня.

«Я думаю, что со всего мира съезжаются большие команды, и это интересует многих людей во всём мире. Мы говорим о великих командах с очень важными игроками, за которыми люди любят наблюдать. Это отличная возможность посмотреть на игру лучших игроков здесь, в США.

Шанс увидеть, как ведущие клубы Южной Америки и Европы борются за титул? Это отличная возможность сразиться с ними, и это действительно приятный опыт как для игроков на поле, так и для болельщиков на трибунах», — приводит слова Месси официальный сайт ФИФА.