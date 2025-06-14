Дембеле рассказал, как Энрике сделал «ПСЖ» сильнее

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Луиса Энрике.

«С таким тренером, как Луис Энрике, ты понимаешь, что если не будешь отрабатывать в обороне, то окажешься на скамейке запасных, а твоё место на поле займёт кто-то другой. Считаю, что нападающий не должен лениться, ему всё время нужно прилагать усилия — и в нападении, и в защите, чтобы помогать команде не только во время атаки. Благодаря этому «ПСЖ» стал чемпионом Европы: мы все атакуем и все защищаемся.

Он [Энрике] — босс, он решает. Если ты хорош — играешь, а если нет, то нет. Не прилагаешь усилий — становишься запасным. Он привнёс этот менталитет в «Пари Сен-Жермен». И он абсолютно прав, благодаря этому он и создал наш коллектив, мы стали гораздо сильнее, прежде всего думаем о команде, а не о самих себе. Таков наш путь, если мы хотим брать новые титулы. А ещё есть и тактический аспект: Энрике — великолепный тренер, который побеждал с «Барселоной», у него есть идеи. Нравятся они вам или нет, он никогда от них не откажется», — приводит слова футболиста Mundo Deportivo со ссылкой на France Football.