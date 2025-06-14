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Дембеле высказался о своих шансах на завоевание «Золотого мяча» в этом году

Дембеле высказался о своих шансах на завоевание «Золотого мяча» в этом году
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Вингер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле оценил свои шансы на завоевание главной индивидуальной награды в футболе — «Золотого мяча». По данным СМИ, форвард «ПСЖ» является одним из главных претендентов на победу в номинации.

«Для футболиста «Золотой мяч» — это, безусловно, святой Грааль. Это то, о чём мечтаешь, когда ты маленький. Я помню, как по телевизору показывали, как игроки выстраивались в очередь, чтобы получить «Золотой мяч»; это было невероятно. Награда исключительная. Я надеюсь, что буду в числе 30 номинантов. У меня тоже были трудные годы с травмами и плохими выступлениями. В этом сезоне, я думаю, я выступил хорошо, так что посмотрим, что из этого выйдет. Было бы замечательно, если бы моё имя было в списке. И быть одним из фаворитов — уже большая победа», — сказал Дембеле в интервью France Football.

В сезоне-2024/2025 Усман Дембеле вместе с «ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, а также чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции. В составе сборной Франции вингер занял третье место в розыгрыше Лиги наций УЕФА. «Золотой мяч» будет вручён французским журналом France Football в сентябре текущего года.

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