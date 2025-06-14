«Тоттенхэм» выкупит у «Баварии» права на Матиса Теля — Фальк

«Тоттенхэм Хотспур» в ближайшее время выкупит нападающего Матиса Теля у «Баварии». Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Sport Bild и Тоби Альтшаффля.

Согласно источнику, клубы близки к тому, чтобы договориться о полноценном трансфере, стоимость перехода оценивается примерно в € 35 млн.

После перехода в стан «шпор» в феврале 2025 года Тель сыграл в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Нынешнее трудовое соглашение игрока с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.